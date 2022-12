FC Bayern: "Ich glaube, er muss ..." - Felix Magath mit Rat an Alexander Nübel

Der ehemalige Meistertrainer sieht die Verletzung von Stammtorhüter Manuel Neuer als große Chance für dessen Vertreter an. Und für genau diese Rolle wird Nübel, derzeit noch an die AS Monaco verliehen, bekanntlich seit Wochen als möglicher Kandidaten gehandelt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)