Konkurrenzkampf auf Schalke 04: Yoshida "muss sich beweisen"

Die Schalker stehen vor dem zweiten Saisonteil, der für sie am 21. Januar mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt beginnt, mit nur neun Zählern am Tabellenende. In Bezug auf den Klassenerhalt zeigt sich Reis dennoch optimistisch: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihn schaffen können."