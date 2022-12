Matthäus rät Moukoko zum Verbleib beim BVB

Der jüngste Torschütze der Bundesligageschichte war nach der schwierigen Vorsaison unter dem neuen Trainer Edin Terzic stark in die Saison gestartet und wurde von Bundestrainer Hansi Flick für die WM nominiert. Moukokos Vertrag in Dortmund, wo er als Torjäger in den Nachwuchsmannschaften früh auf sich aufmerksam gemacht hatte, läuft im Sommer aus.