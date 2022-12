Medien: 1. FC Köln vor Umzug nach Marsdorf

„Wenn wir uns am Geißbockheim nicht erweitern, müsste der 1. FC Köln komplett an einen neuen Standort mit all seinen sportlichen Abteilungen und der Geschäftsstelle umziehen“, hatte Klub-Präsident Werner Wolf zuletzt betont. Ausbaupläne des Geißbockheims waren immer wieder am Widerstand der Stadt Köln gescheitert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)