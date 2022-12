Union Berlin gewinnt Test gegen St. Gallen

Fussball, Herren, Saison 2022 23, Testspiel, 1. FC Union Berlin - FC St. Gallen, v.l. Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin) erzielt das Tor zum 2:0 gegen Christian Witzig (St. Gallen), 17.12. 2022, *** Football, men, season 2022 23, test match, 1 FC Union Berlin FC St Gallen, v l Christopher Trimmel 1 FC Union Berlin scores the goal to 2 0 against Christian Witzig St Gallen , 17 12 2022, Copyright: xSebastianxRäppold MatthiasxKochx

© Imago