"Beckenbeyer": Gladbach-Leihgabe Beyer spielt in England groß auf

Sieht man sich in den sozialen Netzwerken um, treten Aussagen der Burnley-Fans wie „Bester Innenverteidiger des Klubs“ oder „Verpflichtet ihn sofort!“ zu Tage. In Burnleys Foren umgarnen Beyer Vergleiche mit Franz Beckenbauer, dem Kaiser. Oder eben gleich die Symbiose: „Beckenbeyer“. Dabei musste sich Beyer in der jungen Innenverteidigung der Clarets (zu deutsch: Weinroten) unmittelbar zu einer Führungsgröße entwickeln.