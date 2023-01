Bochum: Letsch sortiert Problemstürmer Mousset aus

Trainer Thomas Letsch vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum hat Stürmer Lys Mousset endgültig aufgegeben. „Für mich ist das Thema Lys Mousset erledigt“, sagte Letsch laut Reviersport im Trainingslager in Spanien am Montag. Neuzugang Mousset stand noch keine Minute für den VfL auf dem Platz, er kam am Sonntag zum wiederholten Male zu spät zum Training. „Das Vertrauen von meiner Seite ist nicht mehr da“, so Letsch.