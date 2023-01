Bochum: U19-Kapitän Tolba erhält Profivertrag

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 18 Jahre alte Verteidiger mit ägyptischen Wurzeln einen Lizenzvertrag bis 2025. Tolba stand in dieser Saison bereits viermal im Bundesliga-Kader des VfL, spielt seit 2015 in der Bochumer Jugend und lief auch schon für die U19-Nationalmannschaft des DFB auf.