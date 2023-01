Bremen spielt Remis, erster Sieg für Labbadias Stuttgarter

Ein Doppelschlag von Oliver Burke (17.) und Leonardo Bittencourt (24.) hatte Werder in der Pinatar Arena zunächst in Führung gebracht. Kurz nach der Pause sorgte jedoch Ricky (48.) für den Anschlusstreffer des Tabellendritten der Schweizer Super League, Noha Ndombasi erzielte in der 90. Minute den Ausgleich.