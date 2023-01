Bundesliga: Bayern-Gerücht sorgt für Zündstoff bei Eintracht Frankfurt

Klarheit in dieser Causa ist dringend nötig. Die Frankfurter tanzen noch auf drei Hochzeiten und brauchen einen vollständig fokussierten und in Topform haltenden Trapp zwischen den Pfosten. Sein Trainer Oliver Glasner, der in dieser Personalie intern bereits mächtig Druck ausgeübt hat und sich eine rasche Löschung wünscht, weiß das am allerbesten.