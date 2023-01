Bundesliga: Borussia Dortmund – FC Augsburg, 4:3 (2:2)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Ruben Vargas von den Gästen, der in der zwölften Minute vom Platz musste und von Irvin Cardona ersetzt wurde. Für den Führungstreffer von Dortmund zeichnete Jude Bellingham verantwortlich (29.). Arne Maier vollendete in der 40. Minute vor 81.365 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Nico Schlotterbeck für Borussia Dortmund zur Führung (42.). Die passende Antwort hatte Ermedin Demirovic parat, als er in der 45. Minute zum Ausgleich traf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Wenig später kamen Giovanni Reyna und Jamie Bynoe-Gittens per Doppelwechsel für Karim Adeyemi und Donyell Malen auf Seiten des BVB ins Match (70.). Bynoe-Gittens brachte der Heimmannschaft nach 75 Minuten die 3:2-Führung. Gleich drei Wechsel nahm der FCA in der 76. Minute vor. Elvis Rexhbecaj, Dion Drena Beljo und Maier verließen das Feld für David Colina, Kelvin Yeboah und Julian Baumgartlinger. Aus der Ruhe ließ sich die Elf von Enrico Maaßen nicht bringen. Colina erzielte wenig später den Ausgleich (77.). Dass Dortmund in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Reyna, der in der 80. Minute zur Stelle war. Edin Terzic nahm mit der Einwechslung von Niklas Süle das Tempo raus, Julian Brandt verließ den Platz (90.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und Augsburg deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der FC Augsburg noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.