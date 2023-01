Bundesliga: FC Schalke 04 – 1. FC Köln, 0:0 (0:0)

Am Sonntag kam der 1. FC Köln beim FC Schalke 04 nicht über ein 0:0 hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des FC gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Köln der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Die Elf von Steffen Baumgart hatte das Hinspiel gegen S04 mit 3:1 gewonnen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der Pause stellte der 1. FC Köln personell um: Per Doppelwechsel kamen Steffen Tigges und Kingsley Schindler auf den Platz und ersetzten Davie Selke und Jonas Hector. Schließlich pfiff Dr. Jöllenbeck (Freiburg) das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.