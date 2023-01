Bundesliga: FC Schalke 04 – 1. FC Köln (Sonntag, 15:30 Uhr)

S04 will gegen Köln die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Am letzten Spieltag nahm Schalke gegen RB Leipzig die elfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Gegen den FC Bayern München kam der 1. FC Köln im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Gelingt die Wiedergutmachung? Der FC Schalke 04 möchte den letzten Auftritt, als man gegen den FC verlor (1:3), vergessen machen.