Bundesliga: Haller, Moukoko, Reyna - diese fünf Baustellen muss Borussia Dortmund schließen

Unter den 28 Spielern war auch Sébastien Haller. Gut gelaunt schrieb der Ivorer erst am Flughafen in Dortmund-Holzwickede und später auf dem Trainingsplatz „La Dama de Noche“ an der andalusischen Küste Autogramme. Der 28 Jahre alte Stürmer, der vor einem halben Jahr an Hodenkrebs erkrankt war, schuftet hart fürs Comeback. Steht er zum Auftakt am 22. Januar gegen Augsburg schon in der Startelf?