Bundesliga: Hertha BSC - Union Berlin, Hoffenheim - Gladbach, Bremen - Wolfsburg, Freiburg, Mainz LIVE im TV, Stream, Ticker

Mit Union Berlin und Hertha BSC treffen am 18. Spieltag zwei Teams aufeinander, deren Trend nicht unterschiedlicher sein könnte. Während Union mit zwei Siegen (3:1 gegen Hoffenheim, 2:1 in Bremen) ins Jahr 2023 gestartet ist, setzte es für den Stadtrivalen Hertha BSC zwei Niederlagen (1:3 in Bochum, 0:5 gegen Wolfsburg). (DATEN: Spielplan der Bundesliga)