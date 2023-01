Bundesliga heute live: Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen im TV, Stream, Ticker

Spiel eins in 2023, Spiel eins nach Yann Sommer.

Borussia Mönchengladbach tritt erstmals mit dem neuen Torhüter Jonas Omlin im Kasten in der Bundesliga an. In der letzten Partie des 16. Spieltags empfängt die Mannschaft von Daniel Farke Bayer 04 Leverkusen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)