Bundesliga: Isco vor Wechsel zu Union Berlin - größter Transfercoup seit Raúl

Gestern, am Tag vorm Ende der Transferperiode, platzte die Nachricht krachend in den Feierabend: Isco, Fußballgewalt in vier Buchstaben, will offenbar doch zu Union Berlin und brächte die Aura von fünf Champions-League-Siegen an die Alte Försterei. Isco: inzwischen 30 Jahre alt, offensives Mittelfeld, ein Jahrzehnt lang bei Real Madrid, 38 Länderspiele für Spanien - jetzt also Eisern Union?