Bundesliga: Jetzt macht Haller Moukoko ordentlich Druck - sieben BVB-Erkenntnisse

Mit zwei Testspiel-Siegen gegen Düsseldorf (5:1) und Basel (6:0) ist der BVB aus dem Winter-Trainingslager in Marbella zurückgekehrt. Am Samstag landete die Sondermaschine EW1909 um 17.01 Uhr am Flughafen in Dortmund-Holzwickede.