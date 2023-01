Bundesliga: Kramer-Schock bei Fohlen-Pleite in Augsburg

Zuvor hatte Mergim Berisha einen Freistoß aus rund 25 Metern direkt auf das Tor der Fohlen bringen wollen. Der Ball landete jedoch in Kramers Gesicht, der direkt zu Boden sank. Es war das nächste Kapitel in der Geschichte Kramer und Kopftreffer. Im WM-Finale 2014 hatte er nach einem Zusammenprall mit Ezequiel Garay einen Blackout. Nach Intervention des Schiedsrichters wurde er damals ausgewechselt.

Schiedsrichter Daniel Schlager pfiff die Halbzeit umgehend nach dem Kopftreffer ab und schickte die Teams in die Kabine. Kramer blieb weiter am Boden liegen und wurde noch minutenlang von der medizinischen Abteilung der Gäste auf dem Platz behandelt.

Zum zweiten Durchgang blieb Gladbachs Nummer sechs in der Kabine und wurde durch Florian Neuhaus ersetzt. Auf SPORT1 -Nachfrage bestätigte Gladbachs Trainer Daniel Farke nach dem Spiel eine Gehirnerschütterung beim Weltmeister von 2014. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Berisha lässt Augsburg jubeln

Berisha, beim Freistoß noch der Unglücksschütze, spielte sich in der 82. Minute erneut in den Fokus. Nach einer Hereingabe von Kelvin Yeboah, Neffe von Ex-Bundesligastar Anthony Yeboah, drückte der FCA-Stürmer den Ball über die Linie und kürte sich so zum Helden des Tages aus Augsburger Sicht.