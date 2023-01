FC Bayern: Testspiel gegen RB Salzburg Heute LIVE im TV, Stream & Live-Ticker

Erst am Donnerstag waren die Bayern aus dem Camp in Katar zurückgekehrt. Das laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein voller Erfolg war. „Die Spieler und das Trainerteam haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben – im athletischen, aber auch im taktischen Bereich!“, sagte der ehemalige Profi im Interview mit SPORT1.