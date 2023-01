Bundesliga: RB Leipzig – VfB Stuttgart, 2:1 (1:0)

RB Leipzig ging durch Dominik Szoboszlai in der 25. Minute in Führung. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des Heimteams bestehen. Bei RB kam zu Beginn der zweiten Hälfte Emil Forsberg für Daniel Olmo Carvajal in die Partie. Bruno Labbadia vom VfB Stuttgart nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Thomas Kastanaras blieb in der Kabine, für ihn kam Juan José Perea. Szoboszlai schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (49.). Mit einem Elfmeter von Chris Führich kam der VfB noch einmal ran (68.). In der Schlussphase nahm Marco Rose noch einen Doppelwechsel vor. Für Benjamin Henrichs und David Raum kamen Lukas Klostermann und Marcel Halstenberg auf das Feld (80.). Bruno Labbadia wollte Stuttgart zu einem Ruck bewegen und so sollten Lilian Egloff und Alou Kuol eingewechselt für Nikolas Nartey und Luca Pfeiffer neue Impulse setzen (86.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Zwayer (Berlin) feierte Leipzig einen dreifachen Punktgewinn gegen den VfB Stuttgart.