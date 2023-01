Bundesliga: Spielerberater Jörg Neblung teilt gegen Freiburg-Profi Sallai aus

Demnach rechne man sich im Breisgau bis zu 20 Millionen Euro Ablöse anstatt den zuvor vermuteten zehn Millionen Euro. Angebote in dieser Höhenordnung gab es bislang noch nicht für den Ungar, der sich nun in der Rückrunde für die nächste Aufgabe ab Sommer 2023 empfehlen will. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)