Bundesliga: Sport-Club Freiburg – FC Augsburg, 3:1 (2:1)

Michael Gregoritsch stellte die Weichen für den SC auf Sieg, als er in Minute 13 mit dem 1:0 zur Stelle war. Per Elfmeter traf Mergim Berisha vor 33.500 Zuschauern zum 1:1 für den FC Augsburg. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lucas Höler in der 30. Minute. Mit einem Tor Vorsprung für Freiburg ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 69. Minute änderte Enrico Maaßen das Personal und brachte David Colina und Niklas Dorsch mit einem Doppelwechsel für Mads Pedersen und Elvis Rexhbecaj auf den Platz. Mit Yannik Keitel und Gregoritsch nahm Christian Streich in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Robert Wagner und Woo-Yeong Jeong. Philipp Lienhart erhöhte den Vorsprung des Sport-Club Freiburg nach 85 Minuten auf 3:1. Am Ende stand die Heimmannschaft als Sieger da und behielt mit dem 3:1 die drei Punkte verdient zu Hause.