Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach, 1:4 (0:2)

Für das 1:0 und 2:0 war Jonas Hofmann verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (12./37.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte André Breitenreiter Sebastian Rudy und Kasper Dolberg vom Feld und brachte Umut Tohumcu und Ihlas Bebou ins Spiel. Der Anschlusstreffer, der Bebou in der 80. Minute gelang, ließ die TSG vor der Kulisse von 24.119 Zuschauern noch einmal herankommen. Lars Stindl trug sich in der 83. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit Marcus Thuram und Stindl nahm Daniel Farke in der 86. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Alassane Plea und Hannes Wolf. Die Borussia baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Wolf in der 90. Minute traf. Der Gast stellte in der 90. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Luca Netz, Tony Jantschke und Stefan Lainer für Hofmann, Christoph Kramer und Joe Scally auf den Platz. Letztlich fuhr Gladbach einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.