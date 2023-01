Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart, 2:2 (1:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Andrej Kramaric sein Team in der elften Minute. Nach nur 28 Minuten verließ Robert Skov von Hoffenheim das Feld, Kevin Akpoguma kam in die Partie. Die Heimmannschaft schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (45.) traf Serhou Guirassy zum Ausgleich für den VfB Stuttgart. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Mit einem Wechsel – Munas Dabbur kam für Kevin Vogt – startete die TSG 1899 Hoffenheim in Durchgang zwei. Wataru Endo sicherte dem VfB vor 23.159 Zuschauern in der 77. Minute das zweite Tor. Naouirou Ahamada wurde in der 78. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass der Gast die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Gelesen war die Messe für die TSG noch nicht, als Kasper Dolberg und Tom Bischof bei einem Doppelwechsel für Sebastian Rudy und Ihlas Bebou auf das Feld kamen (82.). Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Kramaric für die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter zum 2:2 traf (90.). Nach einer deutlichen Führung wähnte Stuttgart die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Hoffenheim stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.