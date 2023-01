Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – VfB Stuttgart (Dienstag, 20:30 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat Stuttgart noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst drei Zählern unterstreicht. Im Sturm der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 18 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Drei Siege, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen stehen bis dato für die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia zu Buche. Zuletzt gewann Stuttgart etwas an Boden. Zwei Siege und ein Unentschieden schaffte der VfB Stuttgart in den letzten fünf Spielen. Um das letzte Drittel der Tabelle zu verlassen, muss der VfB diesen Trend fortsetzen.