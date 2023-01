BVB: Der Fall Moukoko zeigt die Perversität des Fußballs - Kommentar

Denn spielt der Vertragspartner schlecht, wartet schon der nächste Verein, der in dem Spieler etwas sieht, das er noch nicht vollständig gezeigt hat. Moukoko hätte deswegen gerne eine Ausstiegsklausel, am besten Richtung FC Barcelona. Dort hat man den Karren schon mehrfach an die Wand gefahren, indem man Spielerwünsche übererfüllt und sich selbst übernimmt. Spieler leben vom Größenwahn in solchen Klubs sehr gut. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)