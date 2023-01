BVB: "Hätten uns über mehr Unterstützung gefreut" - Julian Brandt über die WM, Haller und seine Ziele mit dem BVB

Brandt: Dieses Thema begleitet mich nicht. Es spiegelt ja nicht das wider, was ich am Ende wirklich kann. Beim Marktwert spielen viele Komponenten eine Rolle. In Leverkusen hatte ich eine super Zeit und in Dortmund war leider ein für mich persönlich katastrophales Jahr dabei, mit dem ich sehr selbstkritisch umgegangen bin. Aber was bedeutet der Marktwert in dieser verrückten Zeit schon? Am Ende kommt vielleicht Newcastle um die Ecke und sagt: ‚Wir finden den Spieler XY trotz des Marktwertes so geil, hier habt ihr 80 Millionen!‘ Die Fußballwelt ist verrückt. Ich stelle mal eine Gegenfrage: Sind Marktwerte denn für euch Journalisten wichtig?