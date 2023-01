BVB: "Im Ausland wartet keiner auf Moukoko" - Lothar Matthäus mit Rat für Dortmund-Juwel

Die Personalie Youssoufa Moukoko hält den BVB weiter in Atem. Auch Lothar Matthäus hat sich zu Wort gemeldet – und dem 18-Jährigen den Rat erteilt, bei den Dortmundern zu verlängern. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Moukoko wird bei Chelsea gehandelt. Da sage ich ganz klar: Was will er denn jetzt schon da? Er hat sechs Tore erzielt, er war lange nicht mal Stammspieler. Was sind sechs Tore?“, wurde der Rekordnationalspieler im Kicker deutlich.