BVB: Sébastien Haller feiert Comeback nach Hodenkrebs-Erkrankung

Übrigens stand Haller zum ersten Mal überhaupt für den BVB in einem Spiel auf dem Platz, feierte also zugleich sein Debüt. „Er konnte endlich mal ein Leibchen ausziehen und sich das Trikot überziehen. Das ist ein ganz besonderer Moment, für ihn, für seine Familie, aber besonders auch für uns“, freute sich Trainer Edin Terzic nach der Partie bei am Sky-Mikrofon.