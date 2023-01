Bundesliga: "Da, wo wir stehen wollen" - Farke trotz Fehlstart gelassen

Trotz des Fehlstarts zum Jahresauftakt blickt Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach gelassen auf die aktuelle Tabellensituation. „Wir stehen da, wo wir stehen wollen und was für uns realistisch ist“, sagte Trainer Daniel Farke nach dem 0:1 (0:0) beim abstiegsbedrohten FC Augsburg am Mittwoch.

Entsprechend sei man aktuell, so Farke, „nicht in der Situation zu sagen, mit Gladbach reiten wir mal eben in die Champions League". Aber: „Wir sind nicht so weit von dem entfernt, was wir uns als Topziel ausgegeben haben."