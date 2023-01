DFB-Star Benjamin Henrichs startet Musik-Karriere - Leipzig-Spieler gibt Release-Datum bekannt

Erling Haaland, der momentan in der Premier League, Tore wie am Fließband erzielt, hatte sich bereits in jungen Jahren als Teil der ‚Flow Kingz‘ musikalisch verwirklicht. Die unbeholfenen Rap-Versuche ließen mit dem wachsenden Bekanntheitsgrad des Norwegers auch die Aufrufe des Musikvideos ins millionenfache steigen.