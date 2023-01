Die „persönliche Heldin“ von Yann Sommer: Warum die Frau des neuen FCB-Keepers keine Klischee-Spielerfrau ist

Sie ist seine „persönliche Heldin“ und war auch bei seinen ersten Schritten in München an seiner Seite: Alina, die Frau von Bayerns neuem Torhüter Yann Sommer.

In eine schwarze Daunenjacke gehüllt und mit einer Handtasche in der Hand, schritt sie am Mittwochabend durch das Parkhaus des Münchner Krankenhauses Barmherzige Brüder, wo ihr Mann den ersten Teil des Medizinchecks für seinen Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern absolvierte. (NEWS: So läuft Sommers erster Bayern-Tag)

Alina Sommer - keine Klischee-Spielerfrau

Aktuell steckt sie beruflich aber zurück. „Das haben wir so besprochen“, erzählte sie in der Doku „Yann Sommer - out of the box“, die im November 2022 herauskam, aus der das eingangs erwähnte Zitat der „persönlichen Heldin“ stammt und die ihren Mann von seiner privaten Seite zeigt.