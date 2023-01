Eintracht Frankfurt: Mario Götze zeigt, warum der FC Bayern ihn wollte

Als Mario Götze im vergangenen Sommer bei Eintracht Frankfurt anheuerte, war die Euphorie in ganz Fußball-Deutschland groß.

Der Weltmeister-Torschütze kehrte nach zwei Jahren bei der PSV Eindhoven zurück in die Heimat, ihm flogen viele Sympathien entgegen. Aber natürlich meldeten sich auch Kritiker, die sich nicht sicher waren, ob es bei Götze noch einmal für das Top-Niveau reichen würde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Deshalb ist Götze so fit

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Video-Highlights: Montag 0 Uhr in Mediathek & App

Doch nach 17 Bundesligapartien führt Götze zwei Statistiken an, die wohl kaum jemand zuvor mit ihm in Verbindung brachte. 190,3 gelaufene Kilometer und 1.534 intensive Läufe bedeuten jeweils Rang eins! (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Götze erklärte im Trainingslager in Dubai sein Erfolgsgeheimnis: „Ich bin gesund, kann jedes Spiel und Training mitmachen. Mein Fokus liegt bei einem so intensiven Spielplan auf der Regeneration. Ich habe für mich eine gute Mischung gefunden. Das spiegelt sich in den Zahlen wider und es fühlt sich gut an.“