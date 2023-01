Erst Blackburn, nun Verona: Hertha verleiht Zeefuik erneut

Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison lief Zeefuik auf Leihbasis für die Blackburn Rovers in der zweiten englischen Liga auf. In der laufenden Spielzeit stand der Außenverteidiger unter Hertha-Coach Sandro Schwarz lediglich fünf Minuten im DFB-Pokal auf dem Rasen. In der Bundesliga blieb er ohne Einsatz und stand bloß am ersten Spieltag im Kader.