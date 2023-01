FC Bayern: Blind will um Stammplatz kämpfen

Der kurzfristig verpflichtete Daley Blind will sich bei Bayern München so schnell wie möglich einen Stammplatz erkämpfen. "Ich muss bereit sein, der Mannschaft zu helfen, wenn sie mich braucht. Ich weiß, dass ich vielleicht nicht die erste Option sein werde. Aber ich werde darum kämpfen, die erste Option zu werden", sagte der 32 Jahre alte Niederländer im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters in Doha.