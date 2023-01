FC Bayern: Das Ende der Unantastbarkeit - Thomas Müller plötzlich in der Rolle des Herausforderers

Allein wegen der „extrem vielen Spiele“ in drei Wettbewerben, unterstrich Nagelsmann und versprach: „Wir werden viel durchwechseln!“ Müller sei ein „bedeutender Spieler für den FC Bayern und ein bedeutender Spieler für mich“, so der Trainer, der Müllers Leistungen in der vergangenen Saison (13 Tore, 25 Assists) nicht vergessen hat.