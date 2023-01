FC Bayern: Das gewagte Spiel von Supertalent Mathys Tel

Kurz vor der offiziellen Saison-Halbzeit sind es vier, drei davon in der Bundesliga, eins im DFB-Pokal. Die Ausbeute lässt sich durchaus sehen, wenn man bedenkt, dass Tel in der Bundesliga im Schnitt nur 55 Minuten für einen Treffer braucht. Seinen Premierentreffer verbuchte er in seinem ersten und einzigen Startelfeinsatz gegen den VfB Stuttgart, Nummer zwei und drei kamen nach Einwechslungen bei den Kantersiegen gegen Mainz (6:2) und Bremen (6:1) dazu.