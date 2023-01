FC Bayern: Gerüchte um Benjamin Pavard - So reagieren Salihamidzic und Co.

Pavard dachte schon im vergangenen Sommer an einen Wechsel, weil Julian Nagelsmann ihm keinen Platz auf seiner favorisierten Position in der Innenverteidigung in Aussicht stellen konnte, ließ sich aber noch einmal umstimmen. Nach SPORT1-Informationen will Salihamidzic im Laufe der nächsten Wochen in die Gespräche mit der Pavard-Seite gehen, um herauszufinden, wie ernst es der Spieler diesmal wirklich meint. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)