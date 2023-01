"Gegen die Bayern war es immer eine Qual“ - Ex-Bundesliga-Profi Beck blickt nach Rücktritt auf Karriere zurück

Beck: Am Ende war es eine harte Entscheidung, die hieß, sich von einem Teil meines bisherigen Lebens zu trennen. Es war bei mir ein langer Prozess, der über mehrere Jahre ging. Bevor ich in Eupen unterschrieben hatte, war für mich eigentlich klar, dass danach nichts mehr kommen wird. In dieser Zeit in Belgien gab es wegen Corona auch mal eine Unterbrechung von einem halben Jahr, wo wir kein Fußball gespielt haben. Da saß ich monatelang zuhause. Da bin ich mit dem Gedanken ganz aufzuhören schon schwanger gegangen. Zuletzt habe ich zwar noch etwas abgewartet - aber ich habe gemerkt, dass mich als Spieler kaum noch etwas reizt und ich ein neues Kapitel aufschlagen will. Man stirbt schon einen kleinen Tod, weil Profifußballer zu sein einen Großteil meines Lebens bestimmt hat. Aber ich bin auch der Mensch sowie der dreifache Familienvater Andi Beck und da gibt es so viel mehr als nur den Fußball.