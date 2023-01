Glasner will Vertrag in Frankfurt erfüllen

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner hat Gerüchten um einen vorzeitigen Abschied beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt widersprochen - sich dabei aber eine Hintertür offen gelassen. "Ich habe den Vertrag noch bis 2024 und es macht hier wahnsinnig viel Spaß", sagte der Österreicher bei Radio FFH: "Ich bin aber schon so lange im Fußball, dass ich mir schwer tue, zu sagen, dass es definitiv so ist - aber ich habe das natürlich so vor."