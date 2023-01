Hoffenheim mit Personalsorgen

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim plagen vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach enorme Personalsorgen. Trainer Andre Breitenreiter muss am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Abwehrchef Kevin Vogt (Oberschenkel), Kevin Akpoguma (5. Gelbe Karte), Angelo Stiller, Robert Skov (beide Wade) sowie den Langzeitverletzten Grischa Prömel (Knöchel) und Jacob Bruun Larsen (Leiste) auf mehr als eine halbe potenzielle Stammmannschaft verzichten. Dazu ist der Einsatz von Angreifer Ihlas Bebou nach einer Erkältung fraglich.

Neuzugang John Anthony Brooks dürfte angesichts der Personalsorgen direkt in die Startelf rücken. Der 29-Jährige bringe "Körperlichkeit, Erfahrung und Stabilität" in die Mannschaft, sagte Breitenreiter: "Ich glaube nicht, dass er Anlaufzeit benötigt. Er war auf dem Trainingsplatz sehr präsent. Aber er wird die Welt nicht alleine retten. Ich denke, dass er uns sehr weiterhelfen wird, bestimmt auch schon am Samstag."