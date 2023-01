Reus-Comeback beim BVB? Terzic erklärt Stand bei Dortmunds Kapitän

Der Kapitän ist wieder an Bord: Bundesligist Borussia Dortmund kann im schweren Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr) wieder mit Marco Reus planen.

Der Offensivspieler nahm nach seiner Erkrankung erstmals am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teil. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass er am Sonntag zur Verfügung steht“, sagte Trainer Edin Terzic. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)