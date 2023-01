kicker: Wechsel von Laimer zum FC Bayern perfekt

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Konrad Laimer (25) vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister Bayern München ist offenbar perfekt. Nach Informationen des kicker soll der österreichische Nationalspieler in München einen Vertrag unterschrieben haben. Laimers Kontrakt in Leipzig läuft am Saisonende aus, er ist dann ablösefrei.