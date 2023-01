Kobel erwartet konzentrierte Arbeit

Torhüter Gregor Kobel von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund erwartet von seinen Teamkollegen im Trainingslager in Marbella konzentrierte und harte Arbeit. "Es gibt einiges, was wir mit Blick auf die Hinrunde verbessern können. Es geht darum, so schnell wie möglich hier im Training auf ein gewisses Level zu kommen", sagte der Schweizer am Samstag.