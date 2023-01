"Mit Reis auch in die 2. Liga": S04 auf Abstieg vorbereitet

Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 ist auf einen erneuten Abstieg besser vorbereitet als vor zwei Jahren. "Damals sind wir mit einer Champions-League-Mannschaft in die 2. Liga gerauscht, alles musste einmal umgedreht werden, wir mussten einen riesigen Wertverlust verkraften", sagte der Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder im Interview mit Funke Sport.

"Diesmal haben wir jetzt schon einen Kader von Spielern, die auch Verträge für die 2. Liga haben", erläuterte der Klubchef weiter: "Es müsste also keinen großen Umbruch geben. Und wir haben einen Trainer, der hundertprozentig zu Schalke passt, weshalb ich mit Thomas Reis auch in die 2. Liga gehen würde, das ist die klare Haltung des Vorstands." Ende Oktober hatte Reis einen Vertrag unterschrieben, der dem Vernehmen nach bis 2024 und auch in der 2. Liga gilt.