Muskelverletzungen: Köln vorerst ohne Kilian und Pedersen

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss kurz vor dem Start aus der Winterpause erneut verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Im Test gegen den belgischen Zweitligisten Lommel SK (5:0) am Samstag mussten die Defensivspieler Kristian Pedersen und Luca Kilian schon in der ersten Hälfte vom Platz, bei beiden bestätigten MRT-Untersuchungen den Verdacht auf Muskelverletzungen. Das teilte der Klub am Sonntag mit.