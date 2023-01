Nagelsmann zu Sommer-Debüt: "Sehr gutes Spiel gemacht"

Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Rekordmeister Bayern München hat seinen neuen Torwart Yann Sommer nach dessen Debüt gelobt. "Yann hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Es ist keine ganz leichte Situation mit dem ganzen Drumherum", sagte der Coach nach dem 1:1 (1:0) zum Bundesliga-Restart beim DFB-Pokalsieger und Meisterschaftskonkurrenten RB Leipzig am Freitag.

Sommer, dessen Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu den Bayern am Donnerstag offiziell verkündet worden war, hatte als Ersatz des langzeitverletzten Kapitäns Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) in der Startelf gestanden. "Er hat das sehr gut gemacht von der Präsenz und Ausstrahlung her. Er hat nicht viel halten müssen, aber hat ein paar Ecken und Flanken abgefangen und war fußballerisch sehr gut", sagte Nagelsmann.