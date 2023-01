Neuer Sancho? So schnappte der BVB Bayern und Real Madrid Duranville weg

Duranville soll direkt Bundesliga-Luft schnuppern

„Er ist Kaderspieler der ersten Mannschaft und er wird mit uns trainieren und spielen“, sagte Terzic. Es bestehe aber die Möglichkeit, dass er in der Youth League bei der U19 und in der 3. Liga bei der U23 zum Einsatz kommt. „Wie bei jedem jungen Spieler macht es keinen Sinn, dass die Jungs keine Minuten sammeln. Die wichtigste Währung für junge Spieler sind Minuten.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Julien ist ein schneller, technisch starker und kreativer Flügelspieler, in dem wir großes Potenzial sehen“, erklärte der ehemalige Kapitän in einer Pressemitteilung.

„Wir möchten in den kommenden Jahren gemeinsam daran arbeiten, dieses Potenzial zu heben und seine Entwicklung voranzutreiben – so wie wir es in der Vergangenheit schon mehrfach mit jungen Talenten unter Beweis gestellt haben. Unser Hauptaugenmerk liegt nun darauf, Julien so schnell wie möglich in unseren Profikader und das neue Umfeld zu integrieren und Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuführen.“