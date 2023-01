"Nicht verständlich" - Eintracht-Boss Krösche kritisiert Hertha wegen Bobic-Entlassung

„Ich kann nicht genau die Gründe beschreiben und wenig darüber sagen. Aber es war überraschend, gerade in der intensiven Phase. Es ist bei der Hertha nicht so gut gelaufen beim Restart. Ich weiß aber nicht, wie sehr es Sinn macht, nun den Geschäftsführer zu entlassen und welchen Nebeneffekt das auf die Ausrichtung hat beziehungsweise auf das, was in den nächsten Wochen sportlich passiert“, erklärte Krösche im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1.